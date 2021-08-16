Коровы сбежали от фермера и заняли парковку у аэропорта Абакана

Стадо коров сбежало от хозяина в Усть-Абаканском районе Хакасии. Животные заняли парковку около аэропорта столицы региона. Теперь 60-летнему фермеру грозит административное наказание.

«Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам», — сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным полиции, работники аэропорта с помощью громкоговорителей отогнали скотину с территории воздушной гавани. Животновода собираются привлечь к административной ответственности. Сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России собрали необходимые материалы, чтобы наказать фермера. Их направили в органы системы профилактики города.

Захватившие парковку коровы попали на видео: на кадрах видно, как животные проходят на площадь перед аэропортом и постепенно заполняют ее. В июне коровы сбежали со скотобойни в США и блокировали движение на международных трассах и железной дороге в трех Штатах.