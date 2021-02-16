Коровин: патриотическим воспитанием молодежи занимаются только общественные организации

Начальник штаба Петербургского регионального отделения движения «Юнармия» Игорь Коровин заявил, что государство не занимается патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Пока у нас нет четкой определенности будущего государства, не может быть и идеологии. Пока мы этого не понимаем, мы не можем спрашивать с молодежи, какой она должна вырасти», — обратил внимание Коровин.

Он рассказал, что сейчас молодое поколение в «Юнармии» воспитывают на отечественной истории, победах России, ее географических открытиях и свершениях.

«Все говорят: давайте любить Родину, но по факту патриотическим воспитанием молодежи занимаются только общественные организации. <…> С точки зрения государства, системной работы до сих пор нет», — подчеркнул Коровин.