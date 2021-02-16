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    16 февраля 2021, 16:25

    Коровин: патриотическим воспитанием молодежи занимаются только общественные организации

    Артур Блянихов

    Начальник штаба Петербургского регионального отделения движения «Юнармия» Игорь Коровин заявил, что государство не занимается патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Пока у нас нет четкой определенности будущего государства, не может быть и идеологии. Пока мы этого не понимаем, мы не можем спрашивать с молодежи, какой она должна вырасти», — обратил внимание Коровин.

    Он рассказал, что сейчас молодое поколение в «Юнармии» воспитывают на отечественной истории, победах России, ее географических открытиях и свершениях.

    «Все говорят: давайте любить Родину, но по факту патриотическим воспитанием молодежи занимаются только общественные организации. <…> С точки зрения государства, системной работы до сих пор нет», — подчеркнул Коровин.