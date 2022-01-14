Коров бросили умирать на ферме в Ивановской области. Трупы вывозят по ночам

В деревне Нижнее Коровино в Ивановской области гибнет стадо коров. На ферме в Вичугском районе выбиты окна, замерзла вода, нет корма, большинство животных уже скончались. Местная жительница Екатерина рассказала «360», что узнала о ситуации в соцсетях, после чего отправилась на место и сняла видео.

Екатерина сообщила, что они с мужем решили поехать на ферму, которая находится в 90 километрах от их дома в Иванове.

«Приехав на место, мы увидели, что и наши местные журналисты приехали. Вот уже вместе с ними мы зашли на место, где коровы находятся. Открытый летний навес, полуразрушенный, в аварийном состоянии. Все окна выбиты, заделано все пленками, баннерами», — сказала очевидец.

Животные на ферме находятся в ужасном состоянии. На полу лежал силос, они стали их кормить.

«Потом журналисты уже нашли труп животного позади фермы, мы вместе пошли смотреть. А потом уже к местным жителям они поехали, а мы следом за ними. Потом мы вместе с журналистами также видели телеги мертвых животных, замороженных», — поведала Екатерина.

Местные жители сообщили, что владелец фермы приезжает туда ночью и вместе с отцом оттаскивает трупы замерзших животных.

Екатерина ездила туда сегодня, но их уже не допустили на ферму. Они хотели покормить коров. Местные жители помогли собрать для них сено.

«Владелец запрещает вообще подходить, кормить этим сеном, хотя люди на добровольной основе привезли. Там он нанял какого-то охранника. Мы не смогли даже проверить, коровы пили или нет, потому что им нужно питье, у них обезвоживание сильное», — объяснила она.

Сегодня в стаде недосчитались еще нескольких коров.

«Потому что была морозная ночь. И как нам сказали, четыре коровы погибли», — сообщила Екатерина.

Занимается ли этой ситуацией полиция, неизвестно. Екатерина их там не видела.

«Сказали, что приезжали органы Россельхознадзора на следующий день после того, как мы были с журналистами, и прокуратура. Но точно я не могу сказать, потому что я этого не видела», — призналась Екатерина.

В администрации Вичугского района сообщили «360», что по закону у них, как у органа местного самоуправления, нет полномочий для проведения проверки по факту ситуации с коровами.

«Сейчас никто не проверяет. Здесь только должна быть жалоба и внеплановый визит органов, у кого есть полномочия на проверку, по ветеринарии. Мы с фермерским хозяйством разговаривали по поводу ненадлежащего содержания. Сначала он шел на контакт, и до сентября все было нормально, он у нас работает не первый год. Мы не понимаем, что с ним случилось. Он говорит, что у него все хорошо», — сообщила глава управления экономического развития и сельского хозяйства Валентина Розумова.

Власти района неоднократно писали хозяину фермы.

«Мы просили перевести скотину. У него там есть рядом ферма, которая в нормальном состоянии, то есть она утепленная, с окнами, дверьми, где и поилки, где до этого и стоял скот все время. Он скот перевел в ноябре почему-то, на зиму, в это холодное помещение. Мы не понимаем почему», — призналась Розумова.

Местные жители написали обращение, с которым администрация обратилась в службу ветеринарии Ивановской области, Россельхознадзор, прокуратуру.

«Официальные ответы нам уже прислали. Ветеринария прислала, что в Россельхознадзор перенаправили, он уже выезжал. Они провели 29 декабря инспекционный выезд. И планируют возбудить дело об административном правонарушении», — рассказала начальник управления.

Хозяин фермы ответил на все претензии, заявив, что ни местные жители, ни администрация не имеют права вмешиваться в его дела, а при проникновении на ферму пригрозил обратиться в прокуратуру.