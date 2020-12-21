Наступил самый короткий день в году

В понедельник 21 декабря в Северном полушарии наступила астрономическая зима. Это самый короткий день в уходящем году, продолжительность светового дня в средней полосе составит всего семь часов.

Также это день зимнего солнцестояния, когда Солнце описывает самую короткую дугу на небосводе. И занимает самое низкое положение над горизонтом.

В московском регионе Солнце взойдет в 08:57 и зайдет в 15:58. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, который был 22 июня, световой день в Москве длился 17,5 часа, напомнили в Московском планетарии.

С 22 декабря день начнет прибавляться, а ночь убывать.

На Руси солнцестояние называлось Колядой по имени одного из славянских богов. В этот день наши предки встречали Новый год и колядовали, наряжаясь в маски животных и распевая традиционные песни — колядки. Одним из главных атрибутов праздника было колесо, которое, как Солнце, после Коляды набирало силу. Горящее колесо пускали с горы. А незамужние девушки гадали в самую длинную ночь в году, пытаясь узнать будущее.