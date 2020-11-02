Короткая рабочая неделя началась в России

Сокращенная рабочая неделя началась в России. Жители страны смогут отдохнуть в среду, 4 ноября, в День народного единства.

Во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час. Среда станет выходным, так как праздник в этом году выпал на нее. День народного единства станет последним нерабочим торжеством в 2020 году. Затем россиян ждут длинные новогодние выходные: с 1 по 10 января.

В Москве отменили все массовые мероприятия, запланированные на 4 ноября. От программы пришлось отказаться из-за риска заражения коронавирусом. На Красной площади должен был пройти марш в честь 79-летия исторического парада 7 ноября 1941 года. Тогда важное мероприятие посвятили 24-й годовщине Октябрьской революции. Парад должен был поднять боевой дух солдат, отправлявшихся на фронт Великой Отечественной войный.

В честь праздник на Манежной площади должны были установить тематическую инсталляцию, а на Красной — центральную конструкцию «7 ноября 1941» и семь интерактивных зон. Они были бы объединены сюжетом.