06 марта 2023, 01:14
Короткая рабочая неделя началась в России
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
У россиян с понедельника, 6 марта, началась четырехдневная рабочая неделя. В честь Международного женского дня среда, 8 марта, объявлена выходным днем.
В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Как пояснили РИА «Новости» в Роструде, на празднование отводится один день, соответствии с производственным календарем. Также не предусмотрен перенос выходных.
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Вторник, 7 марта — предпраздничный день. Поэтому продолжительность рабочего времени сократится на один час.
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Когда встает вопрос о подарке на 8 Марта, первое, что приходит на ум, это цветы, коробки конфет и всевозможные сертификаты. Выбор презентов очень большой и оттого непростой. Если поиск подходящего подарка превращается для человека в настоящее мучение, то можно обратиться к списку безошибочных презентов, которые предусматриваются правилами этикета.
Секретами подготовки к Международному женскому дню поделилась с «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
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8 Марта
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