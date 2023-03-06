Общество 06 марта 2023, 01:14 Короткая рабочая неделя началась в России Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Pxhere

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У россиян с понедельника, 6 марта, началась четырехдневная рабочая неделя. В честь Международного женского дня среда, 8 марта, объявлена выходным днем.

В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Как пояснили РИА «Новости» в Роструде, на празднование отводится один день, соответствии с производственным календарем. Также не предусмотрен перенос выходных.

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Вторник, 7 марта — предпраздничный день. Поэтому продолжительность рабочего времени сократится на один час.

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Когда встает вопрос о подарке на 8 Марта, первое, что приходит на ум, это цветы, коробки конфет и всевозможные сертификаты. Выбор презентов очень большой и оттого непростой. Если поиск подходящего подарка превращается для человека в настоящее мучение, то можно обратиться к списку безошибочных презентов, которые предусматриваются правилами этикета.

Секретами подготовки к Международному женскому дню поделилась с «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.