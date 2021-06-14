Короткая рабочая неделя началась в России

Новая неделя в России началась с нерабочего понедельника. Россиян ждут всего четыре рабочих дня.

День России, как ранее поясняли в Роструде, выпал в этом году на субботу, 12 июня, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня, уточнило РИА «Новости». Таким образом, россияне отдыхают с 12 по 14 июня включительно.

При этом в связи со сложной эпидемической ситуацией в Москве неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей. Такой указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Накануне в Москве выявили 7704 новых случая коронавируса. Этот один из максимальных показателей за все время пандемии. Антирекорд был установлен 24 декабря — тогда выявили 8203 случая коронавируса.