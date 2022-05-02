Короткая рабочая неделя началась у россиян

У россиян начинается короткая рабочая неделя. Дополнительные выходные в стране выделены в связи с празднованием Дня весны и труда. Они продлятся по 3 мая включительно.

Выходными днями станут понедельник и вторник — 2 и 3 мая. На работу россияне выйдут в среду, 4 мая и будут трудиться по пятницу, 6 мая, включительно. После этого начнутся праздники в связи с Днем Победы — 9 и 10 мая. К своим рабочим задачам россияне вернутся только 11 мая.

В Ростуризме ранее обратили внимание на то, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад, отметило РИА «Новости».

Сотрудники, у которых не установлен оклад, получают дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, если они в них работали.

Размер этого вознаграждения устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Многие россияне предпочитают отправляться на дачу или на природу во время длинных майских выходных. В таких случаях под рукой всегда должна быть аптечка с несколькими препаратами, предупредила врач общей практики Екатерина Касимова.