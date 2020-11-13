Коротченко: война в Карабахе войдет в историю, как война дронов

«Война в Карабахе войдет в историю, как война дронов. Это первая война, где столь масштабно использовались ударные беспилотники. Более 100 в воздухе одновременно находились», — указал специалист.

Он объяснил успешность азербайджанской армии недостатками системы противовоздушной обороны Армении. По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе, как война нового типа заслуживают пристального внимания и необходимо изучать то, что там было использовано впервые.

«Зеленский развивает военную кооперацию с Турцией. Их беспилотники могут быть использованы на Донбассе, против Крыма», — допустил эксперт.