Коротченко: ядерный конфликт может начаться за считанные минуты

МИД РФ предупредил о риске ядерной войны Подробнее

Коротченко напомнил о тупиковых переговорах Москвы и Вашингтона о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Специалист отметил важность этого документа. По его словам, он ограничивает гонку ядерных вооружений, поддерживая тем самым стратегический баланс в мире. Если же соглашение не будет продлено, то после 2021 года, по мнению эксперта, ядерная гонка станет «абсолютно непредсказуемой».

Кроме того, сложившуюся ситуацию «хаотизирует» и размещение американских ракет средней дальности в Европе. Их подлетное время до удара в РФ составляет от трех до пяти минут.

«За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим — что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны», — подытожил Коротченко.