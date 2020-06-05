Коротченко: чем быстрее Украина распадется, тем лучше будет для всех

По мнению Коротченко, для украинского общества большой трагедией стала неспособность к разумному сопротивлению происходящему безумию. Он обратил внимание на неадекватность и паранойю украинских властей, которые каждый месяц говорят о создании неких разработок и нанесении удара по РФ.

«Существование этого государства в нынешнем виде — вред для российских национальных интересов и для всех нормальных людей на самой Украине. Чем быстрее она распадется, тем лучше будет для всех», — выразил уверенность политолог.

По его мнению, распад Украины должен произойти естественным путем, и Россия к этому не будет причастна никоим образом.