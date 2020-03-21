«Короновирус, адьес, адьес»: балалаечники из Перми перепели Little Big

Талантливые ребята из Перми решили совместить две нашумевшие темы последних дней. Они спели песню Little Big, изменив текст под ситуацию с коронавирусом. Танец коленками тоже не забыли. Получилось очень неплохо.

Снятый клип на песню переделанную песню Uno выложил в соцсети балалаечник Андрей Киряков. Вместе с ним в ролике выступает певица Полина Калинина и другие музыканты.

«Внимание! Противовирусный контент! В связи с распространением коронавируса COVID-19 мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео», — сказано под клипом.

«Сидят в квартирах люди. Боятся, что же будет. В Европе страшно выйти даже за хлебом. Но мы живем в России, у нас поля большие. Пойдем на свежий воздух делать упражнения <…> Коронавирус, адьос, адьос», — поют молодые люди в своем треке.

При этом авторы предупредили, что их работа носит исключительно юмористический и развлекательный характер. Певцы не призывают руководствоваться текстом песни и напоминают про рекомендации ВОЗ, пишет Ura.ru.

Группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении-2020. Из-за пандемии короавируса конкурс отменили. Теперь исполнители должны будут выступить в следующий раз уже с новой песней.