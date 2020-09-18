Коронавирусу предсказали сезонность

Коронавирус адаптировался к человеческой популяции. Об этом говорит снижение летальности от COVID-19 и увеличение потенциала его распространения. Инфекция, по мнению специалистов, станет сезонной.

С конца апреля по всему миру смертность от коронавируса снизилась с 7,2% до 3,2%. При этом потенциал распространения, наоборот, вырос, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств», — подчеркнули в ведомстве.

COVID-19, предположили в надзорном органе, продолжит адаптироваться к людям: SARS-CoV-2, скорее всего, окажется среди сезонных возбудителей ОРВИ.

Вспышку новой коронавирусной инфекцией назвали пандемией 11 марта. По данным ВОЗ, во всем мире подтвердили уже более 29,1 миллиона случаев COVID-19. Скончались свыше 926 тысяч человек.

Специалисты выявили 22 мутации коронавируса из тысяч циркулирующих по планете. Вирус мутировал в январе–марте 2020 года. После этого изменений в геноме ученые не находили.