Коронавирусу предсказали ослабление через месяц. Но все зависит от людей

Масочный и перчаточный режимы положительно скажутся на уровне заражений коронавирусом, и уже через месяц обстановка изменится. Об этом заявил биолог из Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — отметил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН.

Зуев подчеркнул, что развитие пандемии будет зависеть от дисциплины людей. Он уверен, что, если бы все с самого начала неукоснительно исполняли правила, сейчас были бы открыты и театры, и рестораны. Он еще раз напомнил, что в солнечную погоду, несмотря на режим, многие бегут жарить шашлыки.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в Китае. С января вирус стал распространяться по другим странам. Сейчас по всему миру его подхватили более 4,1 миллиона человек. В России, по информации на 9 мая, выявили свыше 198 тысяч случаев заражения.

В России с 28 марта действует режим изоляции. Его условия устанавливают главы регионов. В Москве и Подмосковье нельзя выходить на улицу без уважительной причины, для проезда на транспорте требуется пропуск, а с 12 мая станет обязательным ношение масок.