    02 июня 2020, 14:38

    Коронавирусом заразился мэр Нальчика

    Артур Блянихов

    У мэра столицы Кабардино-Балкарии Таймураза Ахохова выявили коронавирус, передает ИА Nation News со ссылкой на Instagram городской администрации.

    «После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании», — отмечается в сообщении.

    По данным информагентства, Ахохов находится в самоизоляции и соблюдает все рекомендации медиков. Отмечается, что он переносит болезнь в легкой форме.