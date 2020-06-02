Коронавирусом заразился мэр Нальчика
У мэра столицы Кабардино-Балкарии Таймураза Ахохова выявили коронавирус, передает ИА Nation News со ссылкой на Instagram городской администрации.
«После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании», — отмечается в сообщении.
По данным информагентства, Ахохов находится в самоизоляции и соблюдает все рекомендации медиков. Отмечается, что он переносит болезнь в легкой форме.