Коронавирусом заразился мэр Нальчика

«После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, Ахохов находится в самоизоляции и соблюдает все рекомендации медиков. Отмечается, что он переносит болезнь в легкой форме.