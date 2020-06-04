Коронавирусом заразился челябинский депутат

Отмечается, что депутат очень ответственно подходил к соблюдению норм санитарной безопасности. На заседаниях он всегда соблюдал перчаточно-масочный режим. Однако тест на коронавирус у него оказался положительным.

«Ушли на самоизоляцию несколько депутатов, которые с ним контактировали», — заверили в оперштабе. На самоизоляцию также отправлены несколько сотрудников МУП «Электросети», которое возглавляет Черный.