Коронавирусом заразились девять сотрудников Роскосмоса

Коронавирус обнаружили у девяти сотрудников Роскосмоса. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter. Он уточнил, что всего в отрасли работает 200 тысяч человек.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что никто из заболевших не контактировал с экипажем корабля «Союз МС-16». Планируется, что он отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля.

Несмотря на пандемию коронавируса, Роскосмос продолжает запуски. Подготовка к ним проходит в условиях повышенной безопасности. Космонавты и астронавты, которым предстоит отправиться на МКС, практически полностью изолированы от окружающих. Те сотрудники, которые контактируют с ними, проходят постоянный контроль. Чтобы сократить риски заболевания экипажа, они отправятся на МКС без традиционного прощания с родными. На космодром не пустят никого из посторонних, в том числе и журналистов.

По последней информации, в России зафиксировали 6343 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. Больше всего пациентов в Москве — там заболели 4484 человека. По данным оперативного штаба страны, по состоянию на утро 6 апреля от коронавируса скончались 47 пациентов.

В России появилась возможность сделать тест на коронавирус не выходя из дома. Анализ будет стоить 1250 рублей, не считая оплаты за выезд сотрудника Центра молекулярной диагностики (CMD). Он приедет в квартиру к человеку, объяснит ему, как самостоятельно взять мазок, а затем заберет материал на анализ — результат будет готов через один-два дня — его пришлют по электронной почте.