Коронавирусом заразились 2,9 тысяч российских военных и курсантов

По последним данным в Вооруженных Силах России COVID-19 диагностирован у 1177 военнослужащих. Из них 345 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 317 находятся в изоляторах по месту службы, 10 человек — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Из всех только один человек находится в тяжелом состоянии.

Среди военнослужащих и курсантов, а также слушателей в высших военных учебных заведениях заражены 1195 человек. Из воспитанников довузовских учебных заведений заболели 209 человек, а из гражданского персонала ВС РФ — 322.

В России диагностированы 124 054 случая заражения 2019-nCoV. За все время вирусной вспышки 1 222 человек скончались, 15 013 — выздоровели.