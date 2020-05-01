Коронавирусом заразились 1099 российских военослужащих

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ — 339 человек, в изоляторах по месту службы — 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек, изолированы на дому — 468 человек, выздоровело — 137 человек (за весь период)», — указано в документе.

Также военное ведомство сообщает о том, что из 1174 курсантов проходят лечение в госпиталях Минобороны России — 425 человек, в изоляторах по месту службы– 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек, изолированы на дому — 118 человек и выздоровело — два человека.

В России диагностирован 114 431 человек с 2019-nCoV. За все время вирусной вспышки 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели.