Вирусолог Альтштейн предсказал снижение заболеваемости ковидом в августе

Уровень заболеваемости ковидом, который поднялся в последнее время из-за распространения новых подвидов «омикрона», в скором времени снизится. Таким мнением с Life поделился вирусолог Анатолий Альтштейн.

На самом пике заболеваемости Россия достигнет 30 тысяч случаев заражения в сутки, полагает вирусолог. В конце августа заболеваемость пойдет на спад.

«Я думаю, что до конца августа он должен спасть. По крайней мере если все пойдет так же, как идет в большинстве стран. Не очень длительный подъем, около месяца он продолжается. У нас начался в конце июля, значит, в августе будет достигнут подъем, после чего еще это все будет какое-то время тянуться», — сказал Альтштейн.