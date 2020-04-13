Коронавирусный стационар открыли в Москве

Коронавирусный стационар развернули на базе городской клинической больницы №31 на улице Лобачевского в Москве. Все три корпуса больницы готовы к приему пациентов.

«Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник для борьбы с COVID. 31-я клиника одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктниками, инсультниками, онкологией, другими заболеваниями — это практически весь спектр медицинской помощи», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава столицы добавил, что у многих заразившихся коронавирусом есть хронические заболевания.Им необходимо оказывать не только инфекционную помощь. Медики стационара готовы к этому. В больнице трудятся 222 врача и 329 медсестер. Сейчас в Москве для лечения зараженных новым вирусом из Китая развернули отделения в 29 стационарах. Среди них федеральные медучреждения и частные клиники.

К приему инфицированных коронавирусом пациентов в клинической больнице № 31 подготовили 692 койки. По последним данным, в России 2019-nCoV нашли у 18 328 человек. 148 пациентов умерли от COVID-19/