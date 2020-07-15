Коронавирусный очаг нашли в психоневрологическом интернате в Якутии

В Алданском районе Якутии выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом. Все они связаны с Томмотским психоневрологическим интернатом.

Всех заболевших изолировали, они получают лечение. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии.

В республике продлили ограничительные меры до 24 июля.

«Для всех граждан обязательным остается соблюдение масочного режима, для людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции», — рассказала вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Двухнедельную изоляцию в регионе продлили только для вахтовых и сезонных работников. Массовые и культурные мероприятия пока под запретом, спортзалы, кафе и рестораны закрыты.

Всего в Якутии зарегистрировали 72 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 35 — в Якутске. Всего в России к настоящему времени зарегистрировали 739 947 случаев заражения новой инфекций, выздоровели больше половины — 512825 человек.