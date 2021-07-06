Губернатор ХМАО объявила об ожесточениях коронавирусных ограничений

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об ужесточении коронавирусных ограничений. Об этом сообщило Ura.ru.

С 10 июля в регионе будет запрещена работа общепита с 23:00 до 6:00 часов, а отдельных городах с 20:00. Кроме того, теперь общественные заведения не имеют право предоставлять посетителям открытый доступ к Wi-Fi.

Депутат объявила о новых ограничениях во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также депутат запретила использование общего зала обслуживания для приема пищи в ТЦ и фуд-кортах. Она порекомендовала незамедлительно обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания и не покидать дом.