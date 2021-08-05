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    05 августа 2021, 14:15

    Коронавирусные ограничения ввели в ростовском зоопарке

    Полина Гребенщикова

    Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Ростовской области 4 августа. В частности, они коснулись и ростовского зоопарка, написал «Царьград».

    Коронавирусные ограничения ввели в ростовском зоопарке

    Вход в зоопарк остается открытым для всех желающих — справку о вакцинации предъявлять не нужно. Однако некоторые ограничения все же есть.

    В зоопарке временно не будут проводить показательные кормления животных, также отменяются экскурсии и закрываются аттракционы. В остальном зоопарк продолжает работу в прежнем режиме.