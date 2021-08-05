Коронавирусные ограничения ввели в ростовском зоопарке

Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Ростовской области 4 августа. В частности, они коснулись и ростовского зоопарка, написал «Царьград».

Вход в зоопарк остается открытым для всех желающих — справку о вакцинации предъявлять не нужно. Однако некоторые ограничения все же есть.

В зоопарке временно не будут проводить показательные кормления животных, также отменяются экскурсии и закрываются аттракционы. В остальном зоопарк продолжает работу в прежнем режиме.