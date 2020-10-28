Все ограничения, которые ввели в Москве из-за пандемии коронавируса, оправдали себя. Об этом заявила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

«На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщения школьников», — приводит ТАСС слова Андреевой во время онлайн-заседания Мосгордумы.

Она добавила, что бизнес в Москве «тотально» закрываться не будет.

Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в столице пошло на спад. За минувшие 24 часа медики выявили 3670 новых случаев — это минимум за три недели, сообщила «Газета.ru». Столичные власти после вспышки коронавируса в сентябре ввели ряд ограничительных мер по борьбе с пандемией. Среди них запрет на работу общепита и развлекательных заведений по ночам, дистанционное обучение старшеклассников, чекин на входе в бары по QR-коду и некоторые другие.

С сегодняшнего дня масочный режим начал действовать во всех регионах России, пишет RT. Людям запретили появляться без маски в общественных местах, в транспорте, на парковках и в лифтах. Это постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Ранее она заявила, что россияне не всегда будут носить маски. Снять СИЗ можно будет, когда начнется вакцинация.