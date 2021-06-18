Коронавирусные ограничения в Москве продлили до 29 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры до 29 июня включительно. Он также объявил о запуске первых «бесковидных ресторанов».

Власти Москвы ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до тысячи человек. Фан-зоны для болельщиков в столице тоже будут закрыты. При этом театры и кинотеатры продолжат работать.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках — тоже. Еще дней 10 будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — написал Собянин в своем блоге.

Также мэр города добавил, что, несмотря на обязательную вакцинацию работников общепита, уже сейчас надо сделать так, чтобы кафе и рестораны могли продолжать работать, обеспечивая максимальную безопасность посетителей. С завтрашнего дня начнется эксперимент с точками, свободными от коронавируса.

«Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений», — рассказал мэр об эксперименте.

Так как технически такое сделать сразу будет сложно, в эксперименте примут участие 10–20 ресторанов, для посещения которых нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию. Его можно скачать с сайта госуслуг. За неделю будет отработана схема и появится понимание, как внедрить систему в большинство заведений. Что касается детей, то для них сделали исключение, ведь до 18 лет прививку вводить нельзя. Но в таких кафе они обязательно должны быть со взрослыми.

Градоначальник обратил внимание на то, что сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. У многих, кто сделал прививку в том году, начали пропадать антитела. Правительство в ближайшее время примет решение по срокам и технологии. По словам Собянина, ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины, которая до этого была введена пациенту.

Он добавил, что для вакцинации мигрантов в Москве, скорее всего, будут использовать «Спутник Лайт». Предварительно, вакцинация работников этим препаратом запланирована на июль.