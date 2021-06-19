Коронавирусные ограничения ужесточат в Петербурге

Дополнительные коронавирусные ограничения придут в Санкт-Петербург. Изменения утвердил губернатор Александр Беглов.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности в фан-зонах чемпионата Европы по футболу. На Конюшенной площади пустят до 3 тысяч болельщиков, а в «Юбилейном» — до тысячи человек.

С 21 июня в городе приостанавливают работу аквапарки и аттракционы. На конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, пропустят только посетителей с отрицательным ПРЦ-тестом. Причем его нужно сделать не более чем за три дня до дня мероприятия. Общее разрешенное количество гостей — не более 500 человек. Иное количество можно согласовать с Роспотребнадзором.

До 15 августа необходимо вакцинировать 65% сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, госучреждений и государственных унитарных предприятий города.

Руководству вузов поручили стимулировать вакцинацию среди студентов и курсантов.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения для праздника «Алые паруса», который ежегодно проводится для выпускников. Запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание услуг отдыхающим на набережных, за исключением тех объектов, что определит оргкомитет проведения «Алых парусов». Им нельзя работать с 25 июня, 16:00, до 26 июня, 06:00. Некоторые пешеходные улицы перекроют, на них пропустят только организованные группы выпускников и сопровождающие их лица по билетам.