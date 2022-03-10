Коронавирусные ограничения смягчили в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии местные власти решили смягчить ряд ограничений, которые пришлось ввести из-за коронавируса. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В республике полностью снимаются требования по QR-кодам и ограничения по проведению массовых мероприятий. Также отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционную форму работы. В пресс-службе послабление ограничений объяснили улучшением эпидемиологической ситуации.