Коронавирусные ограничения смягчат в Новосибирской области

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в регионе. Чиновника процитировал RT.

С 18 марта в области отменяются QR-коды для посещения детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. Также это касается концертных организаций и прочих учреждений культуры.

Кроме того, предъявление QR-кодов не потребуется при посещении «официальных и торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти и местного самоуправления; мероприятий, проводимых в выставочных залах, аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций и гостиниц».