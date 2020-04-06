    06 апреля 2020, 12:19

    Коронавирус зафиксировали у 387 жителей Подмосковья. Статистика по округам

    Нина Петлинова

    В Подмосковье зафиксировали 387 случаев заражения коронавирусом. Больше всего пациентов находится в Химках — там новый тип инфекции подхватили 34 человека. За последние сутки в Московской области погибли пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил оперштаб.

    По данным регионального оперштаба, пятеро заболевших скончались за последние сутки. Всего в Подмосковье от коронавируса умерли восемь пациентов. Первое место по числу зараженных занимает городской округ Химки, где заболели 34 человека. На втором месте Одинцово — 2019-nCoV заразился 31 пациент. Третье место по числу заболевших разделяют Красногорск и Люберцы — в каждом из этих округов коронавирус обнаружили у 21 человека.

    Случаи заражения китайским вирусом также зафиксировали в следующих городских округах на территории Московской области:

    Балашиха — 18;

    Воскресенск — 1;

    Дмитров — 7;

    Долгопрудный — 7;

    Домодедово — 6;

    Дубна — 2;

    Егорьевск — 1;

    Жуковский — 4;

    Ивантеевка — 6;

    Истра — 8;

    Клин — 1;

    Коломна — 4;

    Королев — 4;

    Котельники — 6;

    Красноармейск — 1;

    Ленинский — 18;

    Лобня — 8;

    Лотошино — 1;

    Луховицы — 2;

    Лыткарино — 2;

    Мытищи — 20;

    Наро-Фоминск — 2;

    Ногинск — 1;

    Орехово-Зуево — 1;

    Павловский посад — 1;

    Подольск — 7;

    Протвино — 3;

    Пушкино — 8;

    Раменское — 12;

    Реутов — 6;

    Сергиев Посад — 11;

    Серпухов — 2;

    Солнечногорск — 3;

    Ступино — 3;

    Талдом — 1;

    Фрязино — 2;

    Щелково — 1;

    Электросталь — 2.

    Оперштаб отметил, что в медицинских учреждениях Московской области лечатся пациенты из других регионов России, а также из-за рубежа.

    39 пациентов врачи выписали из больниц — они выздоровели от коронавируса. Еще восемь человек с подтвержденным диагнозом скончались.

    Власти Подмосковья принимают усиленные меры, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. С 30 марта в Московской области действует режим изоляции. Выходить на улицу теперь можно только по весомой причине — на работу, в магазин, аптеку или банк, а также чтобы вынести мусор и погулять с домашними животными. В остальных случаях жители региона должны оставаться дома.

    Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны продлил выходные до 30 апреля. Губернаторы смогут самостоятельно решать, насколько жесткими будут ограничения, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. В это время на территории Московской области не будут работать кинотеатры, торговые центры, ночные клубы. Кафе, бары и рестораны продолжат принимать заказы только на доставку или самовывоз.