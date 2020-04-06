Коронавирус зафиксировали у 387 жителей Подмосковья. Статистика по округам

По данным регионального оперштаба, пятеро заболевших скончались за последние сутки. Всего в Подмосковье от коронавируса умерли восемь пациентов. Первое место по числу зараженных занимает городской округ Химки, где заболели 34 человека. На втором месте Одинцово — 2019-nCoV заразился 31 пациент. Третье место по числу заболевших разделяют Красногорск и Люберцы — в каждом из этих округов коронавирус обнаружили у 21 человека.

Случаи заражения китайским вирусом также зафиксировали в следующих городских округах на территории Московской области:

Балашиха — 18;

Воскресенск — 1;

Дмитров — 7;

Долгопрудный — 7;

Домодедово — 6;

Дубна — 2;

Егорьевск — 1;

Жуковский — 4;

Ивантеевка — 6;

Истра — 8;

Клин — 1;

Коломна — 4;

Королев — 4;

Котельники — 6;

Красноармейск — 1;

Ленинский — 18;

Лобня — 8;

Лотошино — 1;

Луховицы — 2;

Лыткарино — 2;

Мытищи — 20;

Наро-Фоминск — 2;

Ногинск — 1;

Орехово-Зуево — 1;

Павловский посад — 1;

Подольск — 7;

Протвино — 3;

Пушкино — 8;

Раменское — 12;

Реутов — 6;

Сергиев Посад — 11;

Серпухов — 2;

Солнечногорск — 3;

Ступино — 3;

Талдом — 1;

Фрязино — 2;

Щелково — 1;

Электросталь — 2.

Оперштаб отметил, что в медицинских учреждениях Московской области лечатся пациенты из других регионов России, а также из-за рубежа.

39 пациентов врачи выписали из больниц — они выздоровели от коронавируса. Еще восемь человек с подтвержденным диагнозом скончались.

Власти Подмосковья принимают усиленные меры, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. С 30 марта в Московской области действует режим изоляции. Выходить на улицу теперь можно только по весомой причине — на работу, в магазин, аптеку или банк, а также чтобы вынести мусор и погулять с домашними животными. В остальных случаях жители региона должны оставаться дома.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны продлил выходные до 30 апреля. Губернаторы смогут самостоятельно решать, насколько жесткими будут ограничения, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. В это время на территории Московской области не будут работать кинотеатры, торговые центры, ночные клубы. Кафе, бары и рестораны продолжат принимать заказы только на доставку или самовывоз.