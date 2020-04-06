Коронавирус зафиксировали у 387 жителей Подмосковья. Статистика по округам
По данным регионального оперштаба, пятеро заболевших скончались за последние сутки. Всего в Подмосковье от коронавируса умерли восемь пациентов. Первое место по числу зараженных занимает городской округ Химки, где заболели 34 человека. На втором месте Одинцово — 2019-nCoV заразился 31 пациент. Третье место по числу заболевших разделяют Красногорск и Люберцы — в каждом из этих округов коронавирус обнаружили у 21 человека.
Случаи заражения китайским вирусом также зафиксировали в следующих городских округах на территории Московской области:
Балашиха — 18;
Воскресенск — 1;
Дмитров — 7;
Долгопрудный — 7;
Домодедово — 6;
Дубна — 2;
Егорьевск — 1;
Жуковский — 4;
Ивантеевка — 6;
Истра — 8;
Клин — 1;
Коломна — 4;
Королев — 4;
Котельники — 6;
Красноармейск — 1;
Ленинский — 18;
Лобня — 8;
Лотошино — 1;
Луховицы — 2;
Лыткарино — 2;
Мытищи — 20;
Наро-Фоминск — 2;
Ногинск — 1;
Орехово-Зуево — 1;
Павловский посад — 1;
Подольск — 7;
Протвино — 3;
Пушкино — 8;
Раменское — 12;
Реутов — 6;
Сергиев Посад — 11;
Серпухов — 2;
Солнечногорск — 3;
Ступино — 3;
Талдом — 1;
Фрязино — 2;
Щелково — 1;
Электросталь — 2.
Оперштаб отметил, что в медицинских учреждениях Московской области лечатся пациенты из других регионов России, а также из-за рубежа.
39 пациентов врачи выписали из больниц — они выздоровели от коронавируса. Еще восемь человек с подтвержденным диагнозом скончались.
Власти Подмосковья принимают усиленные меры, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. С 30 марта в Московской области действует режим изоляции. Выходить на улицу теперь можно только по весомой причине — на работу, в магазин, аптеку или банк, а также чтобы вынести мусор и погулять с домашними животными. В остальных случаях жители региона должны оставаться дома.
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны продлил выходные до 30 апреля. Губернаторы смогут самостоятельно решать, насколько жесткими будут ограничения, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. В это время на территории Московской области не будут работать кинотеатры, торговые центры, ночные клубы. Кафе, бары и рестораны продолжат принимать заказы только на доставку или самовывоз.