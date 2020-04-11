Коронавирус за сутки нашли у 10 детей в Подмосковье
Об этом сообщил оперштаб Московской области. Большая часть заболевших, по 54 человека, в возрасте от 18 до 44 лет и от 45 до 64 лет. Среди заразившихся коронавирусом 34 пациента в возрасте от 65 до 83 лет.
Всего в Подмосковье зафиксировали 1082 случая заражения новым типом коронавируса. Случаи заболевания выявили в следующих городских округах региона:
Балашиха — 33;
Волоколамск — 1;
Воскресенск — 6;
Дзержинский — 9;
Дмитров — 19;
Долгопрудный — 35;
Домодедово — 13;
Дубна — 3;
Егорьевск — 3;
Жуковский — 7;
Ивантеевка — 11;
Истра — 15;
Кашира — 1;
Клин — 12;
Коломна — 11;
Королев — 22;
Котельники — 7;
Красноармейск — 1;
Красногорск — 66;
Ленинский — 42;
Лобня — 32;
Лотошино — 1;
Луховицы — 8;
Лыткарино —2;
Люберцы — 92;
Можайск — 1;
Мытищи — 55;
Наро-Фоминск — 6;
Ногинск — 1;
Одинцово — 48;
Орехово-Зуево — 5;
Павловский Посад — 4;
Подольск — 26;
Протвино — 4;
Пушкино — 21;
Раменское — 14;
Реутов — 12;
Рошаль — 1;
Руза — 6;
Сергиев Посад — 29;
Серебряные пруды — 3;
Серпухов — 3;
Солнечногорск — 12;
Ступино — 6;
Талдом — 2;
Фрязино — 3;
Химки — 71;
Чехов — 5;
Шатура — 2;
Щелково — 9;
Электрогорск — 1;
Электросталь — 6.
Кроме того, на территории Московской области лечатся жители других стран и регионов России. За все время в Подмосковье диагностировали коронавирусную инфекцию у 274 человек, которые не проживают на территории области. Среди них COVID-19 обнаружили у 151 москвича.
Из 1082 пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе умерли 14 человек, еще 75 полностью поправились — их выписали домой.