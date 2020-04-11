Коронавирус за сутки нашли у 10 детей в Подмосковье

За сутки в Подмосковье выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Среди пациентов — 10 детей.

Об этом сообщил оперштаб Московской области. Большая часть заболевших, по 54 человека, в возрасте от 18 до 44 лет и от 45 до 64 лет. Среди заразившихся коронавирусом 34 пациента в возрасте от 65 до 83 лет.

Всего в Подмосковье зафиксировали 1082 случая заражения новым типом коронавируса. Случаи заболевания выявили в следующих городских округах региона:

Балашиха — 33;

Волоколамск — 1;

Воскресенск — 6;

Дзержинский — 9;

Дмитров — 19;

Долгопрудный — 35;

Домодедово — 13;

Дубна — 3;

Егорьевск — 3;

Жуковский — 7;

Ивантеевка — 11;

Истра — 15;

Кашира — 1;

Клин — 12;

Коломна — 11;

Королев — 22;

Котельники — 7;

Красноармейск — 1;

Красногорск — 66;

Ленинский — 42;

Лобня — 32;

Лотошино — 1;

Луховицы — 8;

Лыткарино —2;

Люберцы — 92;

Можайск — 1;

Мытищи — 55;

Наро-Фоминск — 6;

Ногинск — 1;

Одинцово — 48;

Орехово-Зуево — 5;

Павловский Посад — 4;

Подольск — 26;

Протвино — 4;

Пушкино — 21;

Раменское — 14;

Реутов — 12;

Рошаль — 1;

Руза — 6;

Сергиев Посад — 29;

Серебряные пруды — 3;

Серпухов — 3;

Солнечногорск — 12;

Ступино — 6;

Талдом — 2;

Фрязино — 3;

Химки — 71;

Чехов — 5;

Шатура — 2;

Щелково — 9;

Электрогорск — 1;

Электросталь — 6.

Кроме того, на территории Московской области лечатся жители других стран и регионов России. За все время в Подмосковье диагностировали коронавирусную инфекцию у 274 человек, которые не проживают на территории области. Среди них COVID-19 обнаружили у 151 москвича.

Из 1082 пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе умерли 14 человек, еще 75 полностью поправились — их выписали домой.