    11 апреля 2020, 17:11

    Коронавирус за сутки нашли у 10 детей в Подмосковье

    Дамир Матюхин, Нина Петлинова

    За сутки в Подмосковье выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Среди пациентов — 10 детей.

    Об этом сообщил оперштаб Московской области. Большая часть заболевших, по 54 человека, в возрасте от 18 до 44 лет и от 45 до 64 лет. Среди заразившихся коронавирусом 34 пациента в возрасте от 65 до 83 лет.

    Всего в Подмосковье зафиксировали 1082 случая заражения новым типом коронавируса. Случаи заболевания выявили в следующих городских округах региона:

    Балашиха — 33;

    Волоколамск — 1;

    Воскресенск — 6;

    Дзержинский — 9;

    Дмитров — 19;

    Долгопрудный — 35;

    Домодедово — 13;

    Дубна — 3;

    Егорьевск — 3;

    Жуковский — 7;

    Ивантеевка — 11;

    Истра — 15;

    Кашира — 1;

    Клин — 12;

    Коломна — 11;

    Королев — 22;

    Котельники — 7;

    Красноармейск — 1;

    Красногорск — 66;

    Ленинский — 42;

    Лобня — 32;

    Лотошино — 1;

    Луховицы — 8;

    Лыткарино —2;

    Люберцы — 92;

    Можайск — 1;

    Мытищи — 55;

    Наро-Фоминск — 6;

    Ногинск — 1;

    Одинцово — 48;

    Орехово-Зуево — 5;

    Павловский Посад — 4;

    Подольск — 26;

    Протвино — 4;

    Пушкино — 21;

    Раменское — 14;

    Реутов — 12;

    Рошаль — 1;

    Руза — 6;

    Сергиев Посад — 29;

    Серебряные пруды — 3;

    Серпухов — 3;

    Солнечногорск — 12;

    Ступино — 6;

    Талдом — 2;

    Фрязино — 3;

    Химки — 71;

    Чехов — 5;

    Шатура — 2;

    Щелково — 9;

    Электрогорск — 1;

    Электросталь — 6.

    Кроме того, на территории Московской области лечатся жители других стран и регионов России. За все время в Подмосковье диагностировали коронавирусную инфекцию у 274 человек, которые не проживают на территории области. Среди них COVID-19 обнаружили у 151 москвича.

    Из 1082 пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе умерли 14 человек, еще 75 полностью поправились — их выписали домой.