    16 мая 2020, 21:28

    Коронавирус выявлен у 1622 российских военных

    Александра Каширина

    Число заболевших коронавирусом нового типа российских военнослужащих увеличилось до 1622 человек. 1216 заболевших выявлено среди курсантов и слушателей военных вузов, сообщается в официальном бюллетене Министерства обороны.
    Коронавирус выявлен у 1622 российских военных

    «По состоянию на 16 мая… в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 364 человека; в изоляторах по месту службы — 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек; изолированы на дому — 693 человека», — указано в документе.

    Также военное ведомство сообщает о том, что из 1216 курсантов проходят лечение в госпиталях Минобороны России — 250 человек, в изоляторах по месту службы — 807 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 33 человека, изолированы на дому — 126 человек. Из гражданского персонала ВС России заболели 390 человек.