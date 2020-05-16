Коронавирус выявлен у 1622 российских военных

«По состоянию на 16 мая… в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 364 человека; в изоляторах по месту службы — 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек; изолированы на дому — 693 человека», — указано в документе.

Также военное ведомство сообщает о том, что из 1216 курсантов проходят лечение в госпиталях Минобороны России — 250 человек, в изоляторах по месту службы — 807 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 33 человека, изолированы на дому — 126 человек. Из гражданского персонала ВС России заболели 390 человек.