Коронавирус выявили в Звездном Городке

За минувшие сутки в Московской области выявили 467 случаев заражения. Один из них — в Звездном Городке в котором живут около 5,5 тысячи человек. Всего в Подмосковье зафиксировали 3054 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 33 человека. Выздоровели и выписались из больниц региона 105 пациентов.

15 апреля в рамках борьбы с пандемией в Москве и Московской области ввели новые ограничения. Для поездки на общественном или личном транспорте теперь нужно оформлять специальный пропуск. Без него передвигаться по столице и Подмосковью нельзя.

Сейчас большинство регионов России живут в режиме строгой изоляции, когда на улицу без уважительной причины выходить запрещено. По последним данным, российские медики выявили коронавирус у 27 938 человек. Жертвами тяжелой болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, стали 232 инфицированных.