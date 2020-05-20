Коронавирус выявили у пациента онкодиспансера в Красноярске

Наличие коронавируса у пациента выявили 17 мая, после этого его перевели в специализированное учреждение. В настоящее время 33 работника и 58 больных из отделения противоопухолевой лекарственной терапии находятся на карантине в диспансере.

Руководство учреждения планирует оказывать неотложную помощь с 20 мая, поэтому сейчас готовит дополнительные помещения и персонал.

Проведение химиотерапии во многих случаях нельзя прерывать или откладывать.