Коронавирус выявили у пациента онкодиспансера в Красноярске
В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А. И. Крыжановского обнаружили пациента с коронавирусной инфекцией. Сотрудников и других лечащихся пришлось изолировать. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт медицинского учреждения.
Наличие коронавируса у пациента выявили 17 мая, после этого его перевели в специализированное учреждение. В настоящее время 33 работника и 58 больных из отделения противоопухолевой лекарственной терапии находятся на карантине в диспансере.
Руководство учреждения планирует оказывать неотложную помощь с 20 мая, поэтому сейчас готовит дополнительные помещения и персонал.
Проведение химиотерапии во многих случаях нельзя прерывать или откладывать.