Коронавирус выявили у главы Ростовской области

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что Василий Голубев заболел COVID-19. Об этом написало РИА «Новости».

«Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией», — цитирует Четвертакову RT.

По ее словам, вакцинация и ревакцинация позволяют главе региона переносить заболевание в легкой форме. Она рассказала, что Голубев находится на амбулаторном лечении и продолжает решать рабочие вопросы в дистанционном формате.