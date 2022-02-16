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    16 февраля 2022, 10:48

    Коронавирус выявили у главы Ростовской области

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что Василий Голубев заболел COVID-19. Об этом написало РИА «Новости».

    «Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией», — цитирует Четвертакову RT.

    По ее словам, вакцинация и ревакцинация позволяют главе региона переносить заболевание в легкой форме. Она рассказала, что Голубев находится на амбулаторном лечении и продолжает решать рабочие вопросы в дистанционном формате.