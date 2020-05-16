Коронавирус выявили у более чем 50 медиков в Чечне

Более 50 медиков в Чечне инфицированы коронавирусом. Жизнь одной девушки-медработника спасти не удалось. Об этом заявил в Грозном министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

«Более 50 медиков инфицированы, не удалось спасти жизнь молодой девушки-медработника, заразившейся коронавирусом», — сказал Сулейманов журналистам. Его слова приводит «Интерфакс».

Погибшая была беременна. Сообщил министр. Он добавил, что в республике делается все, чтобы «обезопасить работу врачей».

«Медицинский персонал сегодня самоотверженно борется за жизни населения. Терять медработников мы ни в коем случае не можем», — сказал Сулейманов. Врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты, добавил министр.

В Чечне, по последним данным, выявлено 918 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что жертвой коронавируса в Чечне стал заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.