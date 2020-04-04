Коронавирус выявили у 14 детей в Москве

Среди новых инфицированных 210 человек в возрасте от 18 лет до 45 лет. Вирус обнаружили у 143 человек в возрасте от 46 лет до 65 лет. В больницы с коронавирусом попали 67 человек старше 65 лет.

Число подтвержденных случаев заражения вирусом в России увеличилось на 582 за сутки. Инфицированных поместили в боксы под круглосуточное наблюдение врачей. Медики сейчас выясняют, с кем могли общаться новые пациенты.

Всего в РФ 4731 человек заразился 2019-nCoV. Жертв COVID-19 стало больше. Число умерших от болезни, которую вызывает вирус, увеличилось до 43. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. В мире приняли беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В большинстве регионов России ввели режим жесткой изоляции. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.