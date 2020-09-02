Коронавирус внес изменения в деловой этикет

Сморкаться, кашлять и чихать на рабочем месте теперь непозволительная роскошь, так как это может сильно смущать коллег. Эксперты отметили, что лучше всего делать это, используя носовой платок и не слишком громко.

Ранее мы писали, что по мнению Татьяны Николаевой, специалиста по этикету и деловому протоколу, новые правила напрямую связаны с коронавирусом.

«Приличный человек всегда наготове держит носовой платок, причем не бумажный. Бумажный платок держит человек во время насморка. Если у вас насморк, то вы болеете, а значит, вам надо сидеть дома, а не в офисе. У вас должен быть тканевый приличного вида платок. Зеваем, чихаем или кашляем, всегда надо им прикрываться. Обязательно в любом случае прикрываемся. Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся», — поделилась Николаева.