Сотрудница Совхоза имени Ленина подхватила коронавирус и не изолировалась. Работники боятся заразиться

Россияне, которые недавно вернулись из-за рубежа, обязаны отправиться на карантин. Замдиректора по растениеводству Совхоза имени Ленина Зоя Целыковская в разгар эпидемии слетала в Испанию и заразилась коронавирусом. Сейчас она уже лечится в больнице, но попала туда не сразу.

Как рассказал «360» житель Совхоза, еще в прошлый понедельник Целыковская находилась дома. «На тот момент она еще дома была. Она только приехала, и у нее температура поднялась», — рассказал он.

Осведомленный источник подтвердил «360», что 57-летняя Зоя Целыковская поступила в больницу 31 марта и сейчас находится там. Первый тест на коронавирус показал положительный результат.

Испания входит в список стран, после посещения которых россияне обязаны находиться на двухнедельном домашнем карантине. Однако оставаться дома Целыковская не захотела и уже 17 марта вышла на работу, а через два дня пошла на собрание, которое потребовал провести Павел Грудинин.

«Нас еще вечером обзвонили, предупредили, что к девяти часам утра мы должны собраться возле проходной. Сказали — по распоряжению директора. Списки составляло начальство: тех, кто откажется, обещали лишить доплат и премий, засчитав как прогул без уважительной причины. Тогда мы и не спорили. Это сейчас понимаю, что надо было на все плюнуть и остаться дома», — рассказала сотрудница совхоза изданию «Видное News».

Она отметила, что руководство даже не вспомнило о запретах на проведение массовых акций, которые уже действовали на территории всего Подмосковья.

По словам женщины, начальство заявило, что в Совхоз должны приехать судебные приставы, а задача работников — сгрудиться и не пустить их внутрь главной конторы. По данным Ura.ru, всего на месте собрались около 80 работников.

После госпитализации Целыковской с коронавирусом работников совхоза охватил страх. Они уже начали вызывать медицинские бригады, чтобы у всех взяли анализы.

«Теперь вот сидим дома, ждем приезда врачей. Звонила подруге: она тоже ждет врачей и паникует — живет вместе со старенькой мамой, а пожилые сейчас — первая группа риска», — рассказала работница совхоза.

Она пояснила, что сейчас все вспоминают, была ли в собранной толпе Целыковская. «Рядом со мной ее не было, но кто-то ее, вроде, видел», — подытожила она.

По информации «Ридуса», на месте сотрудников cовхоза курировал сын Целыковской Владимир, который живет с ней в одном доме.

По словам собеседника «360» из совхоза, состояние остальных жителей не проверяли даже после того, как у Целыковской подтвердился коронавирус.

«Не было никаких медиков в совхозе. У нас жители как ходили, так и продолжают ходить самостоятельно. Может, сотрудников ЗАО „Ленина“ и проверяли в приказном порядке», — сообщил он.

С 30 марта в Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей. Выходить из дома без особой необходимости нельзя. Исключение сделали для похода в больницу, магазины и аптеки в пешей доступности. Также можно выгуливать домашних питомцев и выбрасывать мусор. Для посещения закрыты парки, торговые центры, салоны красоты и фитнес-клубы. Такой режим продолжит действовать в регионе до 1 мая.