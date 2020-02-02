Коронавирус в России признали заболеванием, представляющим опасность для окружающих

«Правительство Российской Федерации постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — сказано в тексте сообщения.

Ранее в России зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом. Оба больных оказались гражданами КНР. Один из них вышел на связь и рассказал, что не знал о своем диагнозе. Мужчина уточнил, что лежит в инфекционной больнице Читы — он пожаловался на условия лечения и содержания. В отдельном боксе находятся на карантине его жена и дочь — больной переживает за состояние ребенка, у которого держится высокая температура.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. За это время он распространился по многим странам мира — первые заражения зафиксированы в США, Франции, Испании, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Корее, в Австралии, Германии, Канаде, ОАЭ и в других странах. На Филиппинах умер один зараженный — это первый случай гибели от вируса за пределами Китая. Всего от коронавируса погибли 304 человека, заразились около 14 тысяч.