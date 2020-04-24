Коронавирус в России подхватили 68 тысяч человек. Зараженных больше на 5849

Перед последними выходными апреля число зараженных коронавирусом в России выросло на 5849. С диагнозом COVID-19 в больницах и на карантине дома находятся 68 622 человек, уточнил оперштаб Москвы.

За сутки коронавирус добрался до жителей 82 регионов. Клинических проявлений болезни не было у 46,1% инфицированных. В стране зафиксировано 60 новых случаев с летальным исходом. Всего умерших 615. Тем не менее инфицированные идут на поправку: выздоровевших уже 5568, за последние 24 часа их стало больше на 677.

В Москве COVID-19 подтвердили еще у 2957 человек. В Московской области новых инфицированных — 611, в Санкт-Петербурге - 253.

В России провели свыше 2,5 миллиона тестов на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков находится 161 тысяча человек из-за подозрения на COVID-19.

Утром 24 апреля стало известно, что Ненецкий автономный округ вновь свободен от коронавируса. В регионе выздоровел единственный пациент с COVID-19. Другим субъектам РФ не так повезло: вирус по-прежнему распространяется по их территории.

В Москве и Подмосковье граждан призвали соблюдать самоизоляцию и покидать дом только в случае крайней необходимости. Если же человеку нужно в магазин или аптеку, то он должен соблюдать все рекомендации специалистов. Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал в условиях пандемии дезинфицировать не только себя, но и продуктовые корзины.