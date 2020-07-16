Коронавирус в России и в мире. Главное на 16 июля

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в мире увеличилось на 181 110 человек и составляет 1 3 439 126 случаев. Из них скончались 581 103 пациентов с COVID-19. Россия прошла пик инфекции, а в США есть хорошие новости по вакцине. Главное о коронавирусе — в материале «360».

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В России

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло отметки в 746 369 человек. За последние сутки зафиксировали 6 422 новых заболевших. Всего с начала эпидемии скончались 11 770 пациентов.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, страна прошла пик заболевания. Ситуация начала стабилизироваться, а число зараженных плавно снижается.

В России выпущен в оборот препарат против коронавируса «Коронавир». Он предназначается для лечения средних и легких форм заболевания.

Российские изобретатели завершили тестирование приборов для выявления коронавируса в воздухе. Помимо него, устройства способны обнаружить и другие вирусы, бактерии и токсины. Они в постоянном режиме анализируют воздух в помещении и передают данные на компьютер.

В Санкт-Петербурге свои двери для посетителей открыли Эрмитаж и Русский музей. Посещать их можно по новым условиям — с соблюдением санитарных норм и передвигаясь только по специальным маршрутам.

Подмосковье перешло на следующий этап снятия ограничений. С 16 июля в парках региона отменяют масочный режим, а с 1 августа — заработают кинотеатры.

Для столичных жителей с 16 июля ПЦР-тест на коронавируса стал бесплатным. Пройти исследование смогут все горожане. Точки сдачи анализа откроют в 207 поликлиниках.

В мире

Куба открыла для россиян границы без справок о COVID-19. Однако у отечественных туристов будут проверять температуру и делать бесплатный ПЦР-тест. Также россиянам необходимо будет оформить страховку, покрывающую лечение коронавируса. Это около 4-5 долларов в день.

В Великобритании граффити Бэнкси смыли с вагона лондонского метро. Чихающие крысы уличного художника не проходят из-за «строгой политики против граффити».

В США заявили об успешном раннем испытании вакцины на людях. Препарат вызвал сильный иммунный ответ у всех добровольцев. Таким образом эффект оказался лучше, чем если бы люди переболели и получили иммунитет естественным путем.