Коронавирус в России и мире. Главное на 9 августа

Число выявленных по всему миру случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 284 441. С самого начала пандемии COVID-19 переболели почти 19,2 млн человек. Российские врачи зафиксировали уже 882 347 случаев инфицирования. Суточный прирост зараженных составил 5212 человек.

В Россия

За 8 августа опасный вирус унес жизни еще 129 пациентов. 12 из них пришлись на Москву.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что облегчить состояние больного COVID-19 могут только антитела, а все остальные способы — «как мертвому припарки».

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава России Вадим Тарасов заявил, что массовой вакцинации россиян от коронавируса этой осенью не будет, так как сначала нужно будет провести расширенные испытания.

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян предсказал, что при осеннем подъеме заболеваемости коронавирусом болезнь затронет в основном тех, кто «сидел в бункере». Не потому, что вирус изменился, но из-за длительного пребывания дома, во время которого человек не получает пассивной иммунизации.

От СОVID-19 умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, бывший также председателем Высшего общецерковного суда РПЦ. От осложнений, вызванных вирусом, скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков).

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют США (почти пять миллионов человек), Бразилия (3 миллиона) и Индия (2 миллиона).

Американские врачи добавили еще один возможный симптом при коронавирусе. Клиническим проявлением СОVID-19 теперь можно считать долгую икоту.

Турист из России заразился COVID-19 в Абхазии, его пришлось отправить назад на родину. Местный оперативный штаб по противодействию пандемии уточнил, что это первый заболевший гость страны с момента открытия границ.