Коронавирус в России и мире. Главное на 29 марта

Россия закрывает границы. В регионах вводят свои варианты карантина. Лечить коронавирус будут лекарством от малярии. Подробности — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на 28 марта, коронавирус в России обнаружили у 1264 человек (плюс 228 больных за сутки). Шесть пациентов умерли, 49 выздоровели.

По всей стране действуют ограничения. До 5 апреля будут закрыты большинство непродовольственных магазинов, рестораны, кафе, развлекательные центры, места отдыха.

С 30 марта Россия полностью закрывает границы. Нельзя будет въехать и выехать через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска. Исключение сделали для дипломатов, водителей грузовиков, локомотивных бригад и тех, кто едет хоронить родственников.

Грузы продолжат пускать через границу. Также продолжат выполнять спецрейсы для вывоза россиян.

В регионах вводят свои ограничения. Во многих областях жителям старше 65 лет рекомендовали не покидать свои дома до 14 апреля. В Москве и Подмосковье это обязательное требование.

В Чечне с 29 марта ввели жесткий карантин. В Грозный смогут попасть только жители города, те, кто доставляет продукты и товары первой необходимости, а также чиновники и журналисты. Чеченцам запретили выходить из дома за исключением походов за продуктами и в аптеку. Тех, кто продолжит работать, не пустят в транспорт или такси без маски и медицинских перчаток.

Вид на Апатиты / «Википедия»

В Мурманской области на две недели ограничили въезд в Апатиты и Кировск. От туриста, вернувшегося с Кубы, в регионе заразились несколько человек.

В Карелии с 29 марта по 4 апреля остановили весь общественный транспорт. На самоизоляции в республике находятся 7,3 тысячи человек. Всего, по данным местных властей, за последние две недели из-за рубежа вернулось около 10 тысяч жителей Карелии. Общественный транспорт губернатор назвал одним из главных источников распространения инфекции.

Всего с 20 по 27 марта в Россию из-за рубежа вернулись более 130 тысяч жителей.

В Карелии вслед за Санкт-Петербургом запретили посещать церкви и другие религиозные объекты. Петербургская епархия РПЦ заявила, что не планирует закрывать храмы для прихожан.

Спас-на-Крови в Петербурге / «Википедия»

Московского раввина положили в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Заразиться он мог от другого раввина, приехавшего из Израиля.

На Ямале и в Якутии медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут доплачивать. В месяц якутским врачам обещают 60-65 тысяч рублей, медсестрам — 40 тысяч, санитаркам — 20. На Ямале доплаты составят 70, 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Лечить коронавирус в России планируют противомалярийным препаратом «Мефлохин». Схему лечения разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Также «Мефлохин» хотят применять для профилактики коронавирусной инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса (он собирает статистику из официальных источников), число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет более 660 тысяч. Погибли 30 652 человека, 139 тысяч выздоровели.

В Китае за сутки заразились 45 человек, пять пациентов умерли, 477 выздоровели. Всего с начала эпидемии в стране выявили 81,4 тысячи заболевших, скончались 3300 человек. Пик эпидемии КНР уже прошла.

США остаются на первом месте в мире по числу зараженных — 122 666 человек. Жертвами вируса в стране стали 2147 человек.

Власти обсуждали возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и в соседних регионах, которые являются главными очагами распространения заболевания. Однако в итоге Дональд Трамп передумал.

В Ватикане коронавирус подтвердился у шести человек. Заразившиеся не общались с Папой Франциском или его ближайшими помощниками. В качестве меры предосторожности тесты на COVID-19 сделали 170 сотрудников Святого престола. Также продезинфицировали резиденцию понтифика — Дом святой Марфы.

Италия — основной центр распространения коронавируса в Европе. Всего в республике более 70 тысяч зараженных (плюс 3,6 тысячи за сутки). За день там скончались 889 человек, с начала эпидемии умерли более 10 тысяч.