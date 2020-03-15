Коронавирус в России и мире. Главное на 15 марта

За сутки коронавирус подтвердился еще у 14 россиян. В Москве, Подмосковье и Пермском крае ввели свободное посещение школ. Трамп сдал тест на COVID-19. Подробности — в ежедневной подборке «360».

Статистика

По статистике, собранной South China Morning Post, в мире с начала эпидемии зарегистрировали свыше 150 тысяч случаев заражения. Половина подхвативших вирус (72,5 тысячи) выздоровели, около 5,8 тысячи человек умерли.

В Китае за минувшие сутки обнаружили 20 новых больных, число погибших увеличилось на 10 человек. Общее число заболевших там составляет 80,8 тысячи, выздоровели 66,9 тысячи пациентов, умерли 3199 человек.

Новыми центрами эпидемии стали Италия, Франция, Иран и Южная Корея.

В Италии положительный тест на коронавирус сдали более 20 тысяч жителей. От COVID-19 там умер 1141 пациент.

Число заразившихся во Франции выросло до 4,5 тысячи, умерших — до 91 человека. За последние три дня количество подхвативших вирус удвоилось.

В Иране число заболевших составляет 12,7 тысячи человек, власти страны сообщили о 611 летальных исходах.

В США подтвердили 2655 случаев заражения, 56 человек умерли. За сутки число инфицированных увеличилось более чем на 600 человек.

Коронавирус в России

Школьники в Москве, Подмосковье и Пермском крае теперь могут не ходить на занятия, чтобы снизить риск заражения. Но домашние задания все равно придется делать.

За день коронавирус в России обнаружили еще у 14 человек, общее число инфицированных увеличилось до 59. Девять новых случаев зафиксировали в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Все заболевшие вернулись из Европы.

Власти призывают россиян не ездить за границу. Членов Совета Федерации и вовсе не будут выпускать за рубеж — в случае крайней необходимости загранпаспорта им будут выдавать с разрешения спикера Валентины Матвиенко.

Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что собаки и кошки не передают коронавирус людям. Это же подтвердили и французские медики. По их данным, заразиться не получится и от домашнего скота.

Известный пульмонолог, завкафедрой в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин рассказал об этапах болезни, о том, как не подхватить вирус, и как лечиться от него.

На круизном лайнере Costa Magica, где обнаружили коронавирус, оказалось 38 россиян — 30 пассажиров и восемь членов экипажа. Вначале лайнер причалил к острову Мартиника в Карибском море. Там высадились местные жители, а также двое заболевших — турист из Финляндии и член экипажа из Индонезии.

Затем судно пришвартовалось в соседней Гваделупе. В порту Пуэнт-а-Питре должны высадить всех пассажиров, сообщил «360» один из них.

В Петербурге и Ленинградской области объявили особый режим из-за коронавируса. В городе-миллионнике пятеро заболевших, в Ленобласти — один. Несмотря на это, в Казанском соборе Петербурга верующие массово прикладываются мощам Иоанна Крестителя, привезенным из Иерусалима. Протоиерей собора считает, что инфекция в храме распространиться не может.

Коронавирус в мире

Тест Дональда Трампа на коронавирус дал отрицательный результат, сообщили в Белом доме. Ранее политик встречался с президентом Бразилии, у помощника которого позднее обнаружили коронавирус. Бразильский лидер также не заболел.

Трамп запретил въезд в США из Великобритании и Ирландии. Ограничения вступят в силу 16 марта. Ранее США на месяц запретили поездки из 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону. Также американские власти рассматривают возможность ограничить передвижение людей внутри страны.

Вслед за супругой канадского премьера Джастина Трюдо коронавирусом заразилась жена испанского премьер-министра Педро Санчеса Бегонья Гомес. Трюдо и Санчес на снимке.

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая снимается в шоу «Америка ищет таланты», не смогла провериться на коронавирус в Калифорнии. Она захотела пройти тест, после того как подхватила простуду. После отказа Клум решила не выходить на улицу, чтобы никого не заражать.

Жители Италии, вынужденные оставаться дома из-за карантина, выходят на балкон и поют. Это поднимает настроение и поющим, и всем остальным.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал лидеров ряда стран помочь снять с исламской республики санкции, введенные США. Потому что, говорится в послании, ни одно государство не может в одиночку бороться с коронавирусом. Сами США предлагали Ирану помощь в борьбе с эпидемией, однако Тегеран ее отвергает.

Один из лучших игроков НБА, французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер заразился коронавирусом. Из-за этого остановили не только регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, но и сезон в НХЛ. Несколько хоккейных и волейбольных команд в США выступают на одних и тех же площадках. Теперь оказалось, что коронавирус затронул не только спортсменов. Заразился школьник, взявший автограф у Гобера.

Сам баскетболист пожертвовал более 500 тысяч долларов в фонд поддержки работников домашней арены «Юты Джаз», а также на борьбу с вирусом в Юте, городе Оклахома-Сити и во Франции.