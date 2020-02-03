Коронавирус в России, Хачатурян в обороне и увольнение губернатора Чувашии. Неделя в фотогалерее

На этой неделе у двух китайцев, приехавших в Россию, нашли коронавирус, а в городе Ухань для больных за 10 дней построили новую больницу. В Петербурге снос спорткомплекса пошел не по плану: во время работ на крыше, здание рухнуло вместе с рабочим. Об этих и других важных событиях — в галерее «360».

В России нашли коронавирус у двух заболевших. Это граждане Китая, которые прибыли в Тюменскую область и Забайкалье. Болезнь у обоих протекает в легкой форме. Тем временем, власти закрыли въезд для групп китайских туристов, перестали выдавать китайцам рабочие визы и решили вывезти из Ухани около трех сотен россиян.

В статье «360» подборка шуток о вирусной инфекции.

Летом 2018 года Крестина, Ангелина и Мария зарезали своего отца Михаила Хачатуряна. Они рассказали о его домогательствах и издевательствах. Сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. На этой неделе Генпрокуратура обязала переквалифицировать дело на самооборону.

В том, как убийство становится самообороной, и выйдут ли девушки на свободу, — разбирался «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением. Он напомнил о региональном маткапитале на 100 тысяч рублей, который все еще можно обналичить, рассказал о льготной ипотеке и другой помощи. О том, как регион помогает своим жителям, — в материале «360».

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…не хотите проблем с неадекватными таксистами. На этой неделе уже были случаи, когда водители нападали и избивали пассажиров.

…хотите понять, какие мотивы были у жестокого убийцы ростовского депутата Алабушева и его жены.

Фото с места убийства / СК РФ

…сочувствуете пострадавшим в обрушении крыши во время «гаражной вечеринки» в Новосибирске и надеетесь выяснить, как такое вообще могло произойти.

Источник фото: МЧС

…хотите посмотреть эпичную, в плохом смысле, смерть рабочего. Он погиб при обрушении спорткомплекса «Петербургский».

…почитать про подробности скандала главы Чувашии с журналистами, спасателем и пенсионеркой. Как он «допрыгался» до увольнения.

Источник фото: телеканал «360»

…еще помните дело об исчезновении Влада Бахова, чье тело нашли только сейчас, спустя год.

Источник фото: телеканал «360»

…пропустили историю о дамах «в шубах». И не понимаете, причем тут блокадники, хлеб и медалька.