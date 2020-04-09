Коронавирус в Подмосковье подхватили 11 детей за сутки

Оперштаб Московской области сообщил о 199 новых случаях заражения коронавирусом. Причем 11 из них — это дети. Всего в регионе 748 заболевших.

Большинство (91) новых пациентов с COVID-19 — люди от 19 до 45 лет. Еще 65 человек — жителей Подмосковья от 46 до 64 лет, еще 32 — пенсионеры старше 65 лет.

За последний месяц от коронавируса в Московской области умерли 13 человек, а 66 побороли коронавирусную инфекцию и выписались из больниц.

Всего в России зарегистрировано более десяти тысяч случаев заражения 2019-nCoV. Большинство заболевших в Москве. Только за последние сутки число людей с COVID-19 по всей стране увеличилось на 1459 человек. Положительными анализы на 2019-nCoV оказались в 50 регионах РФ. Жертвами коронавируса в России стали 76 человек, 698 выздоровели.

В большинстве российских регионах введен режим самоизоляции. Торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры, рестораны временно закрыты. Бизнесмены считают, что многие компании из сферы услуг могут не пережить нерабочий апрель.

Однако ситуация по всей стране разная. Например, в Кузбассе только семь зараженных вирусом. Причем эти случаи завозные. Поэтому губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил снять ограничения на работу для некоторых предприятий. С 9 апреля там открылись МФЦ, парикмахерские, маникюрные салоны, мастерские по пошиву одежды.