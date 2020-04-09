Коронавирус в Подмосковье победили еще 14 человек

В Московской области увеличилось число выздоровевших после COVID-19. Только за сутки медики выписали из больниц еще 14 человек, сообщил Мособлштаб.

Тест на коронавирус у пациентов подмосковных клиник оказался отрицательным. Врачи отпустили их домой. Всего на территории области уже вылечились 66 человек.

За сутки в Подмосковье выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. Всего в регионе 748 зараженных. По всей России их свыше 10 тысяч.

По 30 апреля включительно жители столичного региона должны соблюдать режим самоизоляции. Можно ходить в магазин, аптеку, выгуливать домашних питомцев. Если человек едет на работу, то штрафовать его никто не будет: ни в Москве, ни в области пока не введен режим пропусков. Достаточно показать правоохранителям выписку из приказа о привлечении к труду в нерабочие дни.

Подмосковные больницы переделывают, чтобы они как можно скорее смогли принимать пациентов с коронавирусом. До конца апреля количество специальных коек достигнет пяти тысяч. Лечебные учреждения готовят в Звенигороде, Талдоме, Егорьевске, Солнечногорске, Балашихе и Жуковском.