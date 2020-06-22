Новым очагом коронавируса стала челябинская больница. Разом заболели 83 человека

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины сразу 83 человека заболели COVID-19. Это с учетом того, что во всем регионе за сутки зафиксировали 187 подтвержденных случаев заражения (без учета больницы).

В клиническом центре онкологии и ядерной медицины в Челябинске закрыли отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение. Это произошло после того, как в учреждении зафиксировали 83 человека с коронавирусом, сообщил Znak со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Анализы взяли у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных. Теперь комиссия из сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава занимается эпидемиологическим расследованием.

Всего в Челябинской области 22 июня выявили 187 человек с коронавирусной инфекцией. Это без учета 83 человек, обнаруженных в центре онкологии. Общее количество зараженных — 270 человек за 24 часа, из которых умерли пятеро. Всего в регионе 6298 случаев заболевания. На днях коронавирус обнаружили у новорожденного, а в конце мая заразились несколько курсантов челябинского высшего военного авиационного училища.