Коронавирус увеличил нагрузку на канализацию в Санкт-Петербурге
Специалисты Водоканала рассказали, что в Санкт-Петербурге во время пандемии увеличилась нагрузка на канализацию из-за выброшенных в унитаз средств индивидуальной защиты. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
В ведомстве уточнили, что пока ситуация находится под контролем. Тем не менее из-за этого участились засоры.
«Главная причина засоров заключается в отсутствии культуры. Серьезных угроз сети мы не видим», — рассказали в ведомстве.